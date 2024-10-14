Вестник Кавказа

Выборы в парламент Грузии пройдут честно - премьер

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе отметил, что «Грузинская мечта» делает все, чтобы парламентские выборы прошли в свободе и конкуренции. Того же он ожидает и от оппозиции.

Парламентские выборы в Грузии пройдут в конкурентных и свободных условиях, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, «Грузинская мечта» делает все возможное, чтобы голосование прошло честно, ведь несет за это ответственность.

«Надеемся, что оппозиция в какой-то степени будет действовать в том же духе. Не будет провокаций и таких мероприятий, как уничтожение агитационных материалов правящей партии, рекламных щитов»

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, что выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября.

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