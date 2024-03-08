Вестник Кавказа

В Узбекистане запустят производство кроссовера Kia Sonet

В Узбекистане запустят производство кроссовера Kia Sonet
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Джизаке в этом году стартует производство автомобиля Kia Sonet. Впервые Kia локализует производство полного цикла в Узбекистане.

В Узбекистане вскоре стартует новое предприятие по производству популярной модели автомобиля Kia.

В Джизаке откроется новая современная производственная площадка ADM Jizzakh, на ней планируется производить смарт-кроссовер Kia Sonet. Эта модель станет первым автомобилем Kia с производством в Узбекистане по полному циклу.

Sonet позиционируется как компактный внедорожник. Ежегодно производство в Джизаке будет выпускать порядка 100 тыс автомобилей.

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