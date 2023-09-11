Суд продлил арест Рубену Варданяну. Уголовное дело в отношении бывшего "госминистра" сепаратистского режима на территории Азербайджана было заведено 27 сентября 2023 года.

Экс-"госминистру" незаконного сепаратистского образования на территории Азербайджана Рубену Варданяну продлили срок ареста.

Как сообщает собственный корреспондент "Вестника Кавказа", решение о продлении ареста вынес Сабаильский районный суд Баку. Расследование продолжается в СГБ Азербайджана.

В рамках уголовного дела установлено, что Варданян занимался финансированием терроризма, участвовал в создании и деятельности НВФ на территории Азербайджана. Он также незаконно пересек государственную границу страны.

Напомним, Варданян был пойман 27 сентября 2023 года силовиками на ППП «Лачин» при попытке бегства в Армению.