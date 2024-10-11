Вестник Кавказа

Группа «Мгзавреби» отказала мэрии Тбилиси в концерте

Группа «Мгзавреби» отказала мэрии Тбилиси в концерте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Известная в Грузии музыкальная группа «Мгзавреби» отменила концерт в рамках открытия нового парка в Тбилиси по политическим причинам. Мэрия посчитала, что на нее надавила оппозиция.

На открытии самого большого парка в Тбилиси отказалась выступить популярная в Грузии группа «Мгзавреби», хотя ранее концерт был согласован без проблем, рассказали в мэрии столицы.

Группа объявила о своем решении на страничке в соцсетях и отметила, что «Будущее Грузии в Европе!». В городской администрации посчитали, что музыканты не выдержали давления радикальной оппозиции.

«Этот факт еще раз доказывает, насколько готовы т. н. радикалы сделать все вопреки интересам своего города и страны»

- мэрия Тбилиси

В сообщении отметили, что, несмотря на отмену концерта, открытие парка состоится и жители города смогут интересно отпраздновать это событие.

Отметим, что открытие парка в столичном районе Темка пройдет 20 октября в 20:00. Новое городское пространство станет самым большим парком, открытым в истории независимой Грузии, поэтому мэрия придает особое значение его открытию.

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