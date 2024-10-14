Рост стоимости бензина замедлился в Ставропольском крае

Бензин на Ставрополье стал медленнее дорожать. Причина – введение ограничений на вывоз топлива и расширением внутреннего рынка.

На Ставрополье снизился рост цен на бензин, начиная с августа. Это стало возможным благодаря ограничениям на экспорт и расширением поставок на местный рынок, рассказали в Банке России.

В 2023 году ситуация была противоположная из-за роста цен на международном рынке.

В регионе также замедлились темпы роста инфляции: в начале осени она снизилась на 9,8%. Это было заметно на всех товарах, кроме продовольственных.