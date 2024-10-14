Вестник Кавказа

В Туапсе воду отключат на сутки 23 октября

В Туапсе воду отключат на сутки 23 октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителей и гостей Туапсе ждет отключение воды. Водоснабжение приостановят на сутки в середине следующей недели из-за ремонтных работ.

Магистральный водовод в Пригородном поселке в Туапсе требует ремонта, в связи с этим черноморский курорт ожидает остановка подачи воды на сутки.

Воды не будет в период проведения аварийно-восстановительных мероприятий с 08.00 среды 23 октября до 08.00 четверга 24 октября.

Жителям Туапсе рекомендуется сделать запасы воды. Кроме того, на курорте установят общественные емкости с водой. Где именно они разместятся, городские власти уточнят дополнительно.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
675 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кавказский заповедник закрывает туристические маршруты на зиму

Кавказский заповедник закрывает туристические маршруты на зиму

Почти 20 тыс туристических групп сходили в походы по России

Почти 20 тыс туристических групп сходили в походы по России

Снег выпал на границе России и Абхазии

Снег выпал на границе России и Абхазии

Бывший рыбзавод превратится в гостиницу в Новороссийске

Бывший рыбзавод превратится в гостиницу в Новороссийске

Три двойни появились на свет на Кубани за сутки

Три двойни появились на свет на Кубани за сутки

Школьник на Кубани распылил перцовый газ, госпитализированы 9 человек

Школьник на Кубани распылил перцовый газ, госпитализированы 9 человек

Угроза образования смерчей будет сохраняться на Кубани до конца недели

Угроза образования смерчей будет сохраняться на Кубани до конца недели

В Сочи рассказали об ожидаемом турпотоке на Новый год

В Сочи рассказали об ожидаемом турпотоке на Новый год

Красная Поляна и Архыз забронированы на Новый год 2025 более чем на 70%

Красная Поляна и Архыз забронированы на Новый год 2025 более чем на 70%

Смерчи нагрянули в Сочи и Сириус

Смерчи нагрянули в Сочи и Сириус

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы