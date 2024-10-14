В Туапсе воду отключат на сутки 23 октября

Жителей и гостей Туапсе ждет отключение воды. Водоснабжение приостановят на сутки в середине следующей недели из-за ремонтных работ.

Магистральный водовод в Пригородном поселке в Туапсе требует ремонта, в связи с этим черноморский курорт ожидает остановка подачи воды на сутки.

Воды не будет в период проведения аварийно-восстановительных мероприятий с 08.00 среды 23 октября до 08.00 четверга 24 октября.

Жителям Туапсе рекомендуется сделать запасы воды. Кроме того, на курорте установят общественные емкости с водой. Где именно они разместятся, городские власти уточнят дополнительно.