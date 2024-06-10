Из Астаны в свой первый рейс в Сеул вылетел рейс "Эйр Астана"

Сегодня в международной авиагавани казахстанской столицы в свой первый прямой авиарейс в столицу Южной Кореи вылетел авиалайнер компании Air Astana – аэробус будет летать из Астаны в Сеул дважды в неделю.

Сегодня в международном аэропорту Астаны прошла официальная церемония открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Южной Кореей, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) страны.

"В ходе недавнего официального визита президента Республики Корея Юн Сок Ель в Республику Казахстан главами государств обеих стран была отмечена важность возобновления прямого авиасообщения между столицами двух стран – Астаной и Сеулом"

- КГА Казахстана

Авиасообщение было возобновлено по итогам переговоров между авиационными властями двух стран в феврале и марте 2024 года, и теперь вновь заработал авиамост между Астаной и Сеулом, заявили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

Летать между двумя столицами будут аэробусы Airbus-А321 авиакомпании Air Astana, которая базируется в столичной авиагавани - частота полетов на первых порах будет составлять два раза в неделю, по средам и субботам, - добавили в КГА страны.