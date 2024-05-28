Аэропорт Алматы перевел международные рейсы в новый терминал

В Алматы завершился перевод международных авиарейсов в здание нового терминала. Старый терминал продолжит работать только с авиарейсами внутренних направлений.

С 14 июня все международные авиарейсы в воздушной гавани Алматы отправляются и принимаются в новом терминале аэропорта. Новый терминал в Алматы открылся в первый день лета и за две недели рейсы международных направлений были полностью перенесены в новое здание.

«С 1 июня 2024 года по настоящее время в общей сложности было выполнено 310 международных рейсов с нового терминала и обслужено 43 814 пассажиров»

– пресс-служба аэропорта

Таким образом, все рейсы, вылетающие за границу из Алматы, в том числе рейсы казахстанских перевозчиков Air Astana, FlyArystan и Scat, выполняются с 14 июня этого года из нового терминала. Также именно в этот терминал прибывают самолеты из-за границы. Всего международный терминал Алматы обслуживает 33 авиакомпании, обеспечивающие авиасообщение с десятками стран мира.

Терминал Т1 переведен полностью на работу со внутренними рейсами.