Зачем Южной Корее транзитный Таджикистан?

Посольство Таджикистана открылось в Сеуле всего 10 лет назад, а сегодня Южная Корея активно сотрудничает с Душанбе по вопросам создания нового железнодорожного маршрута, который может обеспечить центральноазиатской стране статус транзитной. Зачем Южная Корея устремилась в Центральную Азию и что стоит на пути осуществления проекта?

Водные ресурсы и технологии

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Южной Кореей были установлены еще в 1992 году, вскоре после того как центральноазиатская страна стала независимой. Для Южной Кореи поддержание связей со странами Центральной Азии, в том числе и с Таджикистаном, проходило в рамках так называемой ”Северной политики” еще с начала 1980х годов. В 2013 году ”Северная политика” была преобразована в ”Новую Северную политику”, и начиная со следующего года контакты между Сеулом и Душанбе активизировались, однако вплоть до начала 2020 годов они ограничивались периодическими двусторонними визитами и встречами на форумах.

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Товарооборот между Таджикистаном и Южной Кореей, в частности, в 2018 году составлял всего $27,5 млн, что в 33 раза меньше чем с Россией за тот же период. В целом Сеул всегда отмечал водное богатство Таджикистана, а Душанбе, в свою очередь, надеялся на южнокорейские технологии.

Транскорейская железная дорога

Идея создания железнодорожного маршрута через территорию Центральной Азии появилась у Южной Кореи еще в 2013 году, правда, тогда власти страны надеялись, что железная дорога соединит в первую очередь Южную и Северную Кореи, а затем будет проложена по территории Центральной Азии. Однако на фоне ухудшения отношений между соседями по Корейскому полуострову, идея о межкорейской железной дороге сошла на нет, при этом релевантность центральноазиатской ее части утрачена не была. Более того, она стала гораздо актуальнее на фоне реорганизации международных транзитных маршрутов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транзит через Таджикистан

В 2021 году железнодорожный транзитный потенциал Таджикистана был оценён в рамках программы ЦАРЭС (Центрально-Азиатское Экономическое Сотрудничество). Согласно отчёту, у Таджикистана неплохой региональный потенциал с точки зрения железнодорожного транзита, однако для его развития необходимы значительные инвестиции. И, судя по всему, Южная Корея готова их предоставить.

О какой железной дороге речь?

Железнодорожная инфраструктура в Таджикистане важна для Южной Кореи для развития собственных железнодорожных грузовых маршрутов, которые станут альтернативой для морских, в первую очередь, проходящих через Южно-Китайское море и Малаккский пролив.

В начале августа 2024 года Сеул и Душанбе подписали соглашение о подготовке ТЭО - технико-экономического обоснования - для последующего строительства железной дороги Джалолиддин Балхи-Джайхун-Нижний Пяндж. Все три города находятся на территории Таджикистана, а последний, Нижний Пяндж, на границе с Афганистаном. Если дорога, ТЭО которой оценивается в $4 млн, будет построена, Таджикистан станет транзитной страной для выхода на рынки Южной Азии, в первую очередь, Индии и Пакистана. Финансирует ТЭО будущей возможной железной дороги Корейское агентство по международному сотрудничеству, подотчётное министерству иностранных дел страны.

Что получит Таджикистан?

Для Таджикистана, который не имеет выхода к морю, любая новая железная дорога - огромный плюс для экономики. Сборы за транзит грузов могут принести существенные дивиденды для центральноазиатской страны, которая по-прежнему борется с бедностью.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Еще одно очевидное преимущество создания нового участка железной дороги, который может стать частью проекта Таджикистан-Афганистан-Туркменистан, - это возможность доставлять грузы в Таджикистан в обход Узбекистана.

Однако прежде чем Таджикистан, возможно, станет одним из транспортных узлов в Центральной Азии пройдёт немало времени, поскольку развитие новых транспортных маршрутов, в том числе и железнодорожных - долгосрочное предприятие, которое требует как значительных инвестиций, так и политической воли стран-участниц.

Что получит Южная Корея?

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Сеул ищет возможности не только в Таджикистане. Для Южной Кореи, которая по состоянию на 2023 год восьмая страна-экспортёр в мире, новые транспортные маршруты не просто инвестиционная возможность, а необходимость для дальнейшего роста. Поэтому восточноазиатская страна в последнее время активно развивает различные направления для обеспечения грузопотоков по всему миру: в июле 2024 года, в частности, Сеул подписал с Пекином соглашение о развитии грузоперевозок по железной дороге между Южной Кореей, Центральной Азией и Европой с целью повышения их конкурентоспособности.