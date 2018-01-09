Вестник Кавказа

Азербайджан стал вторым в мире по экспорту хурмы

Азербайджан стал вторым в мире по экспорту хурмы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В последние годы в Азербайджане растет экспорт хурмы. Страна стала второй в мире по продажам сладкой ягоды за рубеж.

Фермерские хозяйства Азербайджана в последние несколько лет активно разбивают хурмовые сады на фоне повышения экспортной цены на эту ягоду. Это позволило республике стать одним из лидеров по экспорту хурмы за границу. 

Гранат является одним из плодовых символов Азербайджана, но теперь компанию ему составляет и хурма. В этом году республика отправила в другие страны сладкой ягоды почти на $30 млн, а общий объем экспорта составил более 35 тыс тонн за первые восемь месяцев. Азербайджан закрепился на втором месте в мире по экспорту хурмы в мире, уступая лишь Испании. 

Главным покупателем хурмы остается Россия. На долю северного соседа приходится почти 90% экспорта. Однако в Азербайджане планируют осваивать и другие рынки. Так, уже начались поставки во многие европейские страны и ОАЭ, передает Спутник Азербайджан. 

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