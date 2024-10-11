Вестник Кавказа

Кавказский заповедник закрывает туристические маршруты на зиму

Роза пик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Первые маршруты в Кавказском заповеднике закрылись в связи с окончанием летнего сезона и неблагоприятной погодой. Вскоре для туристов будут закрыты и другие тропы - в горах по ночам воздух остывает до минусовых значений.

Кавказский биосферный заповедник в связи с погодными условиями приступил к закрытию для туристов туристических маршрутов.

«Из-за продолжительных осадков и значительного снижения температуры, в горах на высоте более 2000 м н у м образовался снежный покров… руководство Кавказского заповедника приняло решение о закрытии первых маршрутов, расположенных высоко в горах»

– пресс-служба

Уточняется, что первыми на зиму закрылись турмаршруты No8 «Через перевал Аишха к Черному морю» и No12 «Урочище Имеретинка». Они не работают с 17 октября. Другие горные тропы также вскоре станут недоступны - ведется демонтаж сезонной инфраструктуры.

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