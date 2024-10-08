Грузия обвинила ЕС в предвзятости

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, где обвинил Евросоюз в необъективном подходе к Грузии при заморозке интеграции в организацию. С его слов, позитивное отношение к Украине и Молдавии несправедливо.

Евросоюз фактически приостановил процесс вступления Грузии в организацию по завершению сегодняшнего саммита, хотя к Молдавии и Украине относятся с позитивом, что не объективно, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«В тоже самое время, по поводу Украины и Молдавии, где один за другим закрывают телеканалы, политические партии приводятся положительные оценки. Там нет ни медиаплюрализма, ни политического плюрализма, цветет коррупция, есть тяжелейшие проблемы, институты крайне ослаблены»

- Ираклий Кобахидзе

Он добавил, что, ко всеми прочему, Молдавия продолжает состоять в СНГ, а общество не видит в этом противоречий.