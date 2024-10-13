Грузия выйдет на улицы в поддержку евроинтеграции

Массовая акция за вступление Грузии в ЕС и отказ от политики «Грузинской мечты» пройдет в центре Тбилиси. Организаторы назвали митинг подготовкой к парламентским выборам.

В Тбилиси пройдет акция «Грузия выбирает Евросоюз» 20 октября. Основные мероприятия будут организованы на площади Свободы, рассказали местные СМИ. Митинги также пройдут в других городах страны.

К протесту присоединяться популярные музыкальные исполнители и выступят с концертами на площади Свободы в 19:00. К основной локации участники акции пойдут из разных точек города – от площади Республики, площади Героев, станций метро «300 арагвинцев» и «Марджанишвили.

Акцию организовали члены гражданского общества в Грузии и противники политики правящей партии «Грузинская мечта». Они назвали митинг репетицией перед парламентскими выборами, что пройдут 26 октября.

Отметим, что в тот же день «Грузинская мечта» запланировала массовые мероприятия и концерт в честь открытия большого парка на окраине Тбилиси. Накануне там отказалась выступить популярная грузинская группа «Мгзавреби». Генсек «Мечты» и мэр столицы отметил, что их решение связано с давлением радикальной оппозиции.