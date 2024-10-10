В Грузии планируют экспортировать вина на $500 млн

В Грузии планируют наращивать объемы производства и экспорта вина. Страна планирует продавать напитка на $500 млн за рубеж.

Вино продолжает оставаться одной из главных статей грузинского экспорта. В ближайшие годы страна может увеличить экспорт алкогольного напитка до полумиллиарда долларов, рассказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.

Папуашвили заявил, что площадь виноградников в Грузии за последние годы увеличилась на 70%, урожайность винограда выросла в шесть раз, объемы экспорта показали четырехкратный рост. Спикер грузинского парламента связал эти успехи с политикой партии "Грузинская мечта".

Сообщается, что за первую половину года Грузия отправила на экспорт более 54 млн литров вина, страна заработала на этом более 150 млн долларов. Россия продолжает оставаться главным покупателем алкогольного напитка, но экспорт также вырос в страны Европы и Северной Америки.