Вестник Кавказа

Вино 2024 года урожая в Грузии будет особенным

Вино 2024 года урожая в Грузии будет особенным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии 2024 год выдался удачным для виноградарей. Урожай поспел раньше обычного, а его качество оказалось высоким, что положительно отразится на вине.

Грузинские вина из урожая этого года будут особенно хороши, считает глава Национального агентства вина Леван Мехузла, об этом он заявил в эфире грузинского Первого канала.

"Ртвели 2024 года отличился многими факторами. Один из них то, что сбор урожая в этом году начался беспрецедентно рано. Кроме того, он был выдающимся как по количеству, так и по качеству. Никогда еще за виноград не платили столько денег"

– Мехузла

Винодельни страны переработали уже 300 тыс т винограда - это рекорд. Фермеры сдали на предприятия винограда на 450 млн лари. Сбор урожая в этом сезоне почти завершен. Сегодня виноградники занимают 48 тыс га в Грузии.

Он добавил, что в Грузии технологические процессы изготовления вина находятся не уступают уровню ведущих винодельческих стран мира.

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