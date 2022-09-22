Вестник Кавказа

Черчесов в четвертый раз не помог сборной Казахстана выиграть в Лиге наций

Черчесов в четвертый раз не помог сборной Казахстана выиграть в Лиге наций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Футбольная сборная Казахстана никак не может выиграть в отборочных матчах Лиги наций: после ничьи и двух поражений она вновь проиграла в четвертом туре, на сей раз у себя дома, в матче против сборной Словении.

Третье поражение подряд получила сегодня сборная Казахстана в групповом этапе Лиги наций. Казахстанские футболисты под руководством знаменитого российского тренера Станислава Черчесова проиграли у себя дома словенской сборной – исход матча решил единственный гол словенцев на 55-й минуте.

Напомним, что в Лиге наций сейчас идет четвертый тур. В первом туре казахстанцы, играющие в третьей группе дивизиона B, всухую закончили матч с Норвегией, во втором – в гостевом матче против той же сборной Словении проиграли 0:3, в третьей – также на выезде и с еще большим разрывом проиграли сборной Австрии 0:4.

Из-за столь неудачного начала группового этапа сборная Казахстана, которую государство планировало усилить Станиславом Черчесовым в должности главного тренера, находится на последнем месте после четырех матчей. Далее ей предстоит играть у себя дома против австрийской команды – матч назначен на 14 ноября.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения ушла от поражения в матче с Фарерскими островами в Лиге наций

Армения ушла от поражения в матче с Фарерскими островами в Лиге наций

Лига Наций: Армения проиграла Северной Македонии, Грузия победила Албанию

Лига Наций: Армения проиграла Северной Македонии, Грузия победила Албанию

Матч сборной Грузии по футболу покажут на большом экране в Тбилиси

Матч сборной Грузии по футболу покажут на большом экране в Тбилиси

Азербайджан, Армения и Грузия узнали своих соперников по Лиге наций

Азербайджан, Армения и Грузия узнали своих соперников по Лиге наций

В финале Лиги наций сыграют Хорватия и Испания

В финале Лиги наций сыграют Хорватия и Испания

Армения уступила Ирландии в Лиге Наций

Армения уступила Ирландии в Лиге Наций

Грузия обыграла Гибралтар в Лиге Наций

Грузия обыграла Гибралтар в Лиге Наций

Сборная Армении &quot;всухую&quot; проиграла Украине в отборочном матче Лиги наций

Сборная Армении "всухую" проиграла Украине в отборочном матче Лиги наций

Наставник сборной Азербайджана оценил победу над Словакией

Наставник сборной Азербайджана оценил победу над Словакией

Казахстан переиграл Беларусь в Лиге Наций

Казахстан переиграл Беларусь в Лиге Наций

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы