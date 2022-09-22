Черчесов в четвертый раз не помог сборной Казахстана выиграть в Лиге наций

Футбольная сборная Казахстана никак не может выиграть в отборочных матчах Лиги наций: после ничьи и двух поражений она вновь проиграла в четвертом туре, на сей раз у себя дома, в матче против сборной Словении.

Третье поражение подряд получила сегодня сборная Казахстана в групповом этапе Лиги наций. Казахстанские футболисты под руководством знаменитого российского тренера Станислава Черчесова проиграли у себя дома словенской сборной – исход матча решил единственный гол словенцев на 55-й минуте.

Напомним, что в Лиге наций сейчас идет четвертый тур. В первом туре казахстанцы, играющие в третьей группе дивизиона B, всухую закончили матч с Норвегией, во втором – в гостевом матче против той же сборной Словении проиграли 0:3, в третьей – также на выезде и с еще большим разрывом проиграли сборной Австрии 0:4.

Из-за столь неудачного начала группового этапа сборная Казахстана, которую государство планировало усилить Станиславом Черчесовым в должности главного тренера, находится на последнем месте после четырех матчей. Далее ей предстоит играть у себя дома против австрийской команды – матч назначен на 14 ноября.