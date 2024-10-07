Вестник Кавказа

Обрушение и смерть санитарки - на Кубани завели уголовное дело

Обрушение и смерть санитарки - на Кубани завели уголовное дело
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью при обрушении в психоневрологическом интернате в Краснодарском крае погибла санитарка. По факту происшествия открыто уголовное дело.

Уголовное дело из-за халатности завели в Краснодарском крае после ночного обрушения в психоневрологическом интернате в Кореновске, при котором погибла женщина.

"По факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)"

– СУ СК РФ по региону

Ведется прокурорская проверка. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, обстоятельства случившегося предстоит выяснить.

Напомним, между первым и вторым этажами здания около часа ночи рухнули перекрытия на площади 100 кв м. При разборе завалов было найдено тело погибшей санитарки.

После происшествия были эвакуированы свыше 200 человек - 198 пациентов и 8 сотрудников учреждения.

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