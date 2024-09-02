В Краснодаре остались без света 18 улиц

Сегодня утром жители Западного округа Краснодара проснулись в полной темноте – из-за аварии на линии электропередачи 6-10 кВ без света остались 18 улиц города, на месте аварии уже работают аварийные бригады.

Сегодня утром на 18 улицах Краснодара произошло аварийное отключение электричества, сообщает Telegram-канал Единой дежурно-диспетчерской службы города.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Западном округе. Повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "НПЗ-1" и 28 трансформаторных подстанций"

- ЕДДС Краснодара

На место аварии немедленно выехала аварийная бригада энергетиков, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения округа, сколько времени займет устранение последствий аварии, пока не сообщается, поведали в муниципальном центре управления города.