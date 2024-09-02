Вестник Кавказа

В Краснодаре остались без света 18 улиц

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром жители Западного округа Краснодара проснулись в полной темноте – из-за аварии на линии электропередачи 6-10 кВ без света остались 18 улиц города, на месте аварии уже работают аварийные бригады.

Сегодня утром на 18 улицах Краснодара произошло аварийное отключение электричества, сообщает Telegram-канал Единой дежурно-диспетчерской службы города.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Западном округе. Повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "НПЗ-1" и 28 трансформаторных подстанций"

- ЕДДС Краснодара

На место аварии немедленно выехала аварийная бригада энергетиков, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения округа, сколько времени займет устранение последствий аварии, пока не сообщается, поведали в муниципальном центре управления города.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
685 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Таджикистан получит 15 млн долларов на создание линии электропередачи с Узбекистаном

Таджикистан получит 15 млн долларов на создание линии электропередачи с Узбекистаном

Токаев назвал референдум по АЭС определяющим для Казахстана

Токаев назвал референдум по АЭС определяющим для Казахстана

Энергетики Казахстана стали главными врагами экологии

Энергетики Казахстана стали главными врагами экологии

За АЭС в Казахстане голосуют три четверти жителей страны

За АЭС в Казахстане голосуют три четверти жителей страны

Азербайджан готов экспортировать в ЕС две трети своей &quot;зеленой&quot; энергии

Азербайджан готов экспортировать в ЕС две трети своей "зеленой" энергии

Солнечную электростанцию мощностью свыше 100 КВт построили в Ереване

Солнечную электростанцию мощностью свыше 100 КВт построили в Ереване

На модернизацию крупной подстанции потратят миллиард рублей в Чечне

На модернизацию крупной подстанции потратят миллиард рублей в Чечне

Турция построит Кыргызстану электростанцию

Турция построит Кыргызстану электростанцию

Азербайджан пригласил Россию инвестировать в энергетику Карабаха

Азербайджан пригласил Россию инвестировать в энергетику Карабаха

В Казахстане 6 октября пройдет референдум по АЭС

В Казахстане 6 октября пройдет референдум по АЭС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы