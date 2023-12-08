Имущество Иванова будет конфисковано

Бывший замглавы Минобороны Иванов лишится арестованного имущества. Генпрокуратура готовится к конфискации.

Элитное движимое и недвижимое имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова будет конфисковано.

В планы Генпрокуратуры входить конфисковать ранее арестованное имущество Иванова, включая старинный особняк в центре Москвы, имение на берегу Волги под Тверью, ряд роскошных автомобилей. Также конфискации подлежат десятки миллионов рублей, средства в настоящее время заблокированы на счетах Иванова.

В настоящее время имущество экс-чиновника арестовано судом до конца года.

Активы бывшего замминистра очевидно имеют коррупционное происхождение, а также оформлялись Ивановым на подставных лиц - особняк в Москве оформлен на ООО «Дворянское гнездо», тверское имение - на ООО «Волжский берег».

Экс-чиновник был задержан весной 2024 года, передает газета «Коммерсантъ».