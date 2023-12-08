Вестник Кавказа

Имущество Иванова будет конфисковано

Имущество Иванова будет конфисковано
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший замглавы Минобороны Иванов лишится арестованного имущества. Генпрокуратура готовится к конфискации.

Элитное движимое и недвижимое имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова будет конфисковано.

В планы Генпрокуратуры входить конфисковать ранее арестованное имущество Иванова, включая старинный особняк в центре Москвы, имение на берегу Волги под Тверью, ряд роскошных автомобилей. Также конфискации подлежат десятки миллионов рублей, средства в настоящее время заблокированы на счетах Иванова.

В настоящее время имущество экс-чиновника арестовано судом до конца года.

Активы бывшего замминистра очевидно имеют коррупционное происхождение, а также оформлялись Ивановым на подставных лиц - особняк в Москве оформлен на ООО «Дворянское гнездо», тверское имение - на ООО «Волжский берег».

Экс-чиновник был задержан весной 2024 года, передает газета «Коммерсантъ».

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1015 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Генпрокуратуры России и Армении оформили программу сотрудничества до 2027 года

Генпрокуратуры России и Армении оформили программу сотрудничества до 2027 года

Москва и Баку договорились о взаимопонимании Генпрокуратур

Москва и Баку договорились о взаимопонимании Генпрокуратур

Проармянский фонд Клуни признан нежелательным в России

Проармянский фонд Клуни признан нежелательным в России

Судить зачинщиков погромов в аэропорту Махачкалы будут на Ставрополье

Судить зачинщиков погромов в аэропорту Махачкалы будут на Ставрополье

Производитель вина &quot;Кубань-вино&quot; стал собственностью государства

Производитель вина "Кубань-вино" стал собственностью государства

Из российских магазинов может пропасть &quot;Ессентуки &quot;Целебная&quot;

Из российских магазинов может пропасть "Ессентуки "Целебная"

Обобравший земляков аферист из Избербаша будет экстрадирован из Бахрейна

Обобравший земляков аферист из Избербаша будет экстрадирован из Бахрейна

Генпрокуратура просит передать активы &quot;Рольф&quot; государству

Генпрокуратура просит передать активы "Рольф" государству

Членов банды Басаева и Хаттаба будут судить

Членов банды Басаева и Хаттаба будут судить

Ростом цен на яйца занялась Генпрокуратура России

Ростом цен на яйца занялась Генпрокуратура России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы