Путин меняет министра обороны

Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщает Telegram-канал Совета Федерации.
"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ...на должность министра обороны - Белоусов Андрей Рэмович"
Telegram-канал Совета Федерации
Белоусов ранее занимал должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.
Указом президента ныне возглавляющий Минобороны России Сергей Шойгу назначен Секретарем Совбеза РФ.
Также глава государства предложил назначить на должность министра внутренних дел Владимира Колокольцева, на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - Александра Куренкова, главы МИД – Сергея Лаврова, главы Минюста - Константина Чуйченко, директором Службы внешней разведки - Сергея Нарышкина, директором Федеральной службы безопасности - Александра Бортникова, директором Федеральной службы войск национальной гвардии - Виктора Золотова, директором Федеральной службы охраны - Дмитрия Кочнева.
Начальником Главного управления специальных программ президента Владимир Путин предложил назначить Александра Линца, а председателем Счетной палаты - Бориса Ковальчука.