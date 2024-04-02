Депутаты Госдумы РФ утвердили на должность премьер-министра Михаила Мишустина

Депутаты Госдумы Российской Федерации на своем сегодняшнем заседании большинством голосов утвердили на должность председателя правительства страны кандидатуру Михаила Мишустина, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным.

Сегодня в Москве прошло пленарное заседание Госдумы РФ, в ходе которого депутаты приняли большинством голосов проект постановления об утверждении Михаила Мишустина в должности премьер-министра РФ.

Кандидатуру Михаила Мишустина поддержали 375 депутатов из 432 принимавших участие в голосовании, воздержались 57 народных избранников, голосовавших против не было, передает ТАСС.

"Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ"

- постановление Госдумы

Ранее о том, что фракция КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Теперь в недельный срок новый глава кабмина должен представить президенту страны представить свои предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель представить Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, за исключением глав силового блока и МИД, которые назначаются в особом порядке.

Кандидатуры на должности вице-премьеров депутаты рассмотрят в начале рабочей недели, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"13 мая, в понедельник, состоится заседание Государственной думы, где будут рассмотрены кандидатуры для утверждения на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая - кандидатуры на должности министров РФ"

- Вячеслав Володин