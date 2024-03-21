Экономика России остается самой крупной в Европе – Володин

Россия продолжает заниматься лидирующие позиции в мировом рейтинге стран по ВВП по паритету покупательной способности, а в Европе и вовсе находится на первом месте, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Российская экономика, несмотря на санкции, остается в числе самых крупных экономик мира, следует из опубликованного только что рейтинга мировых государств по ВВП по ППС, констатировал председатель Госдумы.

"Россия, несмотря на беспрецедентное давление, сегодня пятая экономика мира и крупнейшая в Европе"

– Вячеслав Володин

Соответственно, заявил политик, таким образом снова доказана высокая эффективность политического и экономического устройства страны, обеспеченного Владимиром Путиным.

По словам Володина, страны же, запустившие антироссийскую санкционную войну, теперь сами страдают от ее отрицательного влияния.

"США, утратив лидерство, не могут его вернуть. Отставание от Китая растет. Германия опустилась на 7-ю позицию, Франция – на 11-ю, Британия – на 12-ю, Италия – на 13-ю, Испания – на 16-ю, Канада – на 18-ю"

– спикер Госдумы

А те государства, которые не стали вводить антироссийские рестрикции и предпочли сотрудничество с РФ, теперь обгоняют страны, последовавшие по пути, указанному Штатами, – это, например, Турция, Египет и Саудовская Аравия, продолжая тенденцию, заложенную еще в прошлом году.

Володин подчеркнул, что Россия только усилилась из-за этих вызовов, однако впереди новые цели. Одну из них поставил президент: это попадание в топ-4 мировых экономических лидеров.