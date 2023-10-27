Вестник Кавказа

Чиновника Минэкономразвития РФ подозревают в хищении госсредств

Чиновника Минэкономразвития РФ подозревают в хищении госсредств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители ФСБ России задержали главу департамента по СКФО Минэкономразвития РФ и хозяев двух ставропольских санаториев – как пояснили правоохранители, у них есть основания подозревать их в хищении бюджетных денег.

Правоохранители задержали главу департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, его подозревают в хищении бюджетных денег, сообщили в правоохранительных органах.

Вместе с чиновником задержаны владелица санатория в Ессентуках ООО "Понтос Плаза" Тамара Кайшева и владелец ООО "Санаторий "Минеральные Воды-2" в Железноводске Евгений Куделя, передает "Интерфакс".

"Министерство оказывает все необходимое содействие следствию"

- пресс-служба Минэкономразвития РФ

Подробности дела и задержания подозреваемых в интересах следствия не сообщаются, отметили правоохранители.

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