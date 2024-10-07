Вестник Кавказа

Купальный сезон в Абхазии закончится 15 октября

Купальный сезон в Абхазии закончится 15 октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МЧС Абхазии объявило о конце купального сезона. Всю пляжную инфраструктуру, в том числе вышки спасателей и медпункты, уберут 15 октября.

Постепенно лето в Абхазии подходит к концу: с 15 октября купальный сезон на столь популярном у россиян курорте официально заканчивается. С этого дня все медицинские и спасательные пункты закроют до начала курортного сезона в следующем году, рассказали в МЧС Абхазии.

Отметим, что температура воды в Черном море на этой неделе достигала +24 градусов.

На следующей неделе температура воздуха не будет превышать показателей в +20 градусов. В некоторые дни возможны кратковременные дожди.

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