Купальный сезон в Абхазии закончится 15 октября

МЧС Абхазии объявило о конце купального сезона. Всю пляжную инфраструктуру, в том числе вышки спасателей и медпункты, уберут 15 октября.

Постепенно лето в Абхазии подходит к концу: с 15 октября купальный сезон на столь популярном у россиян курорте официально заканчивается. С этого дня все медицинские и спасательные пункты закроют до начала курортного сезона в следующем году, рассказали в МЧС Абхазии.

Отметим, что температура воды в Черном море на этой неделе достигала +24 градусов.

На следующей неделе температура воздуха не будет превышать показателей в +20 градусов. В некоторые дни возможны кратковременные дожди.