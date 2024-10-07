Турпоток в Абхазию в 2024 году будет близок к рекорду

По итогам 2024 года поток российских туристов в Абхазию может оказаться на уровне прошлогоднего. В 2023 году Абхазию посетило рекордное количество отдыхающих.

В Минтуризма Абхазии дали предварительную оценку турпотоку 2024 года.

"В прошлом году Абхазия преодолела рекордные цифры турпотока из РФ, впервые со времен СССР. В 2023 году республику посетили более 1,5 млн туристов, в этом году мы рассчитываем приблизиться к этой цифре"

– министр Теймураз Хишба

Он уточнил, что россияне облюбовали не только традиционные морские курорты, такие как Гагра и Пицунда, но и стали посещать и другие регионы Абхазии.

Министры выразил надежду, что росту туристического потока поможет аэропорт в Абхазии - он, как ожидается, будет открыт в конце 2024 года.