Вестник Кавказа

Турпоток в Абхазию в 2024 году будет близок к рекорду

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По итогам 2024 года поток российских туристов в Абхазию может оказаться на уровне прошлогоднего. В 2023 году Абхазию посетило рекордное количество отдыхающих.

В Минтуризма Абхазии дали предварительную оценку турпотоку 2024 года.

"В прошлом году Абхазия преодолела рекордные цифры турпотока из РФ, впервые со времен СССР. В 2023 году республику посетили более 1,5 млн туристов, в этом году мы рассчитываем приблизиться к этой цифре"

– министр Теймураз Хишба

Он уточнил, что россияне облюбовали не только традиционные морские курорты, такие как Гагра и Пицунда, но и стали посещать и другие регионы Абхазии.

Министры выразил надежду, что росту туристического потока поможет аэропорт в Абхазии - он, как ожидается, будет открыт в конце 2024 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
475 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Ласточка&quot; в Сухум совершила второй и последний рейс 2024

"Ласточка" в Сухум совершила второй и последний рейс 2024

Абхазия стала поставлять меньше фундука

Абхазия стала поставлять меньше фундука

Россияне полюбили Гагру на октябрь

Россияне полюбили Гагру на октябрь

Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

Туристический поезд в Абхазию установил рекорд по пассажиропотоку

Туристический поезд в Абхазию установил рекорд по пассажиропотоку

В России и Абхазии продолжается сезон купаний в Черном море

В России и Абхазии продолжается сезон купаний в Черном море

Мандарины из Абхазии повезли в Россию

Мандарины из Абхазии повезли в Россию

В Москву привезут абхазский фейхоа

В Москву привезут абхазский фейхоа

Сухум и Грозный установили побратимские отношения

Сухум и Грозный установили побратимские отношения

В Сухуме будет продлена городская набережная

В Сухуме будет продлена городская набережная

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы