В России и Абхазии продолжается сезон купаний в Черном море

Купальный сезон на курортах Краснодарского края и Абхазии продолжается. Море все еще теплое, около 24 градусов.

Отдых на море в октябре 2024 года туристы могут с комфортом проводить на российских и абхазских курортах.

Сегодня вода в Черном море в Абхазии держит температуру 24 градуса. Настолько же теплое море можно найти в соседнем Сочи. В Туапсе, Анапе, Геленджике и Новороссийске море остыло до 23 градусов, что также позволяет купаться.

Сейчас температура воздуха и воды на кубанских курортах равна, накануне воздух местами прогревался до плюс 30 и выше, в конце недели синоптики обещают новое потепление.

Ожидается, что в этом году бархатный сезон на черноморском побережье продлится дольше обычного.