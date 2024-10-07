Вестник Кавказа

Поезд в Дагестане сбил девочку-подростка

Поезд в Дагестане сбил девочку-подростка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане на железнодорожных путях нашли травмированную поездом школьницу. Девочка умерла по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело.

В Дагестане неподалеку от Дербента накануне произошла трагедия – под поезд угодила девочка подросткового возраста, информирует Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел во второй половине дня в субботу в районе станции Белиджи.

"На железнодорожных путях с различными телесными повреждениями, характерными для травмирования железнодорожным подвижным составом, обнаружена несовершеннолетняя 2010 года рождения"

– сообщение

Пострадавшая умерла в автомобиле скорой помощи.

По факту произошедшего открыто уголовное дело.

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