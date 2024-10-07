Вестник Кавказа

Издевавшаяся над пенсионеркой сиделка арестована в Дагестане

Издевавшаяся над пенсионеркой сиделка арестована в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Махачкалинский суд арестовал сиделку, избившую свою пожилую подопечную. Случай произошел в столице республики в начале этого месяца.

В Дагестане арестовали женщину, издевавшуюся на 93-летней пенсионеркой. Об этом рассказали в верховном суде республики.

"Советским районным судом города Махачкалы избрана мера пресечения в отношении местной жительницы, задержанной за истязание пожилой женщины… Суд заключил ее под стражу на два месяца, то есть по 8 декабря"

– пресс-служба суда

Ранее сообщалось, что жительница республики, работая сиделкой, нанесла своей подопечной удары ладонью по разным частям тела. Все это она сопровождала оскорблениями.

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