Сиделку будут судить за истязания над пенсионеркой в Дагестане

Уголовное дело завели в Дагестане в отношении сиделки. Ее подозревают в издевательстве над своей подопечной.

В Дагестане сиделка стала фигурантом уголовного дела об истязании пенсионерки. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по факту истязаний, совершенных в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (пункты "г", "д" части 2 статьи 117 УК РФ)"

– пресс-служба управления

Следствие установило, что сиделка на возмездной основе ухаживала за 93-летней женщиной. В прошлый четверг она нанесла своей подопечной множественные удары ладонью по различным частям тела.

Произошедшее было снято на установленную в квартире камеру. Эта запись позднее попала в соцсети. На ней видно, как сиделка сталкивает пенсионерку на кровать, а также бьет ее по лицу и телу. На пленке также слышно, как женщина оскорбляет свою подопечную.