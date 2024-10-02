Полсотни голов скота пытались незаконно завезти в Дагестан

Россельхознадзор не дал незаконно завезти в Дагестан десятки животных. Автомобиль со скотом был задержан на дороге P-22 Каспий.

Сотрудники Россельхознадзора не позволили осуществить незаконную перевозку в Дагестан полсотни голов мелкого рогатого скота из Астраханской области. Об этом сказано в региональном управлении ведомства.

Как отмечается, автомобиль с животными был задержан на дороге P-22 Каспий возле села Ушакова в Черноярском районе.

В транспортном средстве должны были присутствовать сопроводительные ветеринарные документы на скот, однако их не оказалось. Кроме того, не были выполнены и обязательные карантинные мероприятия.

"По факту выявленных правонарушений законодательства РФ должностным лицом Управления выдано требование об устранении нарушений законодательства РФ о ветеринарии и постановке на карантин задержанных животных"

– пресс-служба управления