Вестник Кавказа

Полсотни голов скота пытались незаконно завезти в Дагестан

Полсотни голов скота пытались незаконно завезти в Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россельхознадзор не дал незаконно завезти в Дагестан десятки животных. Автомобиль со скотом был задержан на дороге P-22 Каспий.

Сотрудники Россельхознадзора не позволили осуществить незаконную перевозку в Дагестан полсотни голов мелкого рогатого скота из Астраханской области. Об этом сказано в региональном управлении ведомства.

Как отмечается, автомобиль с животными был задержан на дороге P-22 Каспий возле села Ушакова в Черноярском районе. 

В транспортном средстве должны были присутствовать сопроводительные ветеринарные документы на скот, однако их не оказалось. Кроме того, не были выполнены и обязательные карантинные мероприятия.  

"По факту выявленных правонарушений законодательства РФ должностным лицом Управления выдано требование об устранении нарушений законодательства РФ о ветеринарии и постановке на карантин задержанных животных"

– пресс-служба управления

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