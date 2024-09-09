Вестник Кавказа

Житель Дагестана отомстил бывшей подруге стрельбой по колесам

Житель Дагестана отомстил бывшей подруге стрельбой по колесам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Преступление на почве ревности было совершено в Дагестане. Житель Хасавюрта решил отомстить бывшей сожительнице, которая не хотела продолжать поддерживать отношения с ним.

Мужчина пытался совершить акт мести, открыв огонь по колесам машины женщины, с которой он ранее состоял в гражданском браке, в Дагестане, рассказали в МВД республики.

Изначально в отдел полиции по Кировскому району пришла 34-летняя женщина. По ее словам, житель Хасавюрта, мужчина 37 лет, прострелил колесо ее машины.

По словам заявительницы, преступление было совершено ночью, в 1:30, на трассе Астрахань-Махачкала, когда автомобиль находился у кафе. Подозреваемый сделал выстрел из огнестрельного оружия и попал в переднее левое колесо иномарки Gelly Coolray. В результате автовладелица понесла ущерб – ремонт стоил 18 тыс рублей.

Стражи порядка быстро нашли стрелка и привезли его в отдел.

"Мужчина пояснил, что он и заявительница состояли в гражданском браке, однако женщина решила закончить отношения"

– МВД

Подозреваемого расстроило такое развитие его личной жизни. Руководствуясь мотивами мести, он дважды выстрелил в колесо и сбежал. Однако вскоре его задержали.

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