Вестник Кавказа

Жетоны исчезнут из ереванского метро до конца месяца

Жетоны исчезнут из ереванского метро до конца месяца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереванское метро полностью откажется от жетонов в течение ближайших недель. Вместо них в подземке перейдут на единую платежную систему.

В метро Еревана до начала ноября уйдут из оборота жетоны. Об этом рассказал и.о. гендиректора метрополитена в ходе своего выступления на совещании в мэрии.

"До конца месяца мы полностью перейдем на единую систему оплаты"

– Бабкен Седракян

Ранее сообщалось, что метрополитен Еревана намерен полностью отказаться от жетонов. Вместо этого в столичной подземке внедрят возможность оплаты банковскими карточками и с помощью QR-кодов платежных систем. Ожидается, что это произойдет уже с нового года.

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