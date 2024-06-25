Вестник Кавказа

Филиал НГУ заработает в Казахстане

Филиал НГУ заработает в Казахстане
© Фото: посольство России в Казахстане
В Казахстане заработает филиал Новосибирского госуниверситета – российский вуз давно и эффективно сотрудничает с 16 ведущими вузами Казахстана, и его с удовольствием выбирает для дальнейшей учебы казахстанская молодежь.

В Казахстане по схеме государственно-частного партнерства собираются построить филиал Новосибирского государственного университета (НГУ) – этот вопрос обсуждали на встрече в Новосибирске ректоры НГУ Михаил Федорук и Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, а также глава фонда "Эндаумент НГУ" Игорь Ким.

"В ходе беседы была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для координации работы по открытию филиала НГУ в Казахстане по схеме государственно-частного партнерства"

- посольство России в Казахстане

НГУ давно и успешно сотрудничает с 16 ведущими вузами Казахстана, в том числе и по по направлению IT-технологии, а преподаватели и сотрудники вуза регулярно выезжают в Казахстан для чтения лекций и участия в конференциях и совместных полевых экспедициях, передает Sputnik Казахстан.

Вуз также охотно принимает в ряды своих студентов выпускников казахстанских школ.

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