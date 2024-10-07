Россия примет участие в заседании комитета по стадионам и безопасности УЕФА

В заседании комитета по стадионам и безопасности УЕФА будет участвовать представитель России. Мероприятие состоится через полторы недели.
Президент Российской премьер-лиги посетит ближайшее заседание комитета по безопасности и стадионам УЕФА. Об этом рассказал сам Александр Алаев.
Ранее сообщалось, что он пропустит встречу по личным причинам.
"Все-таки удалось найти окно в графике, поэтому поеду на заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА, которое состоится 22 октября"
– президент РПЛ
Он подчеркнул, что на предстоящем заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с новыми требованиями к инфраструктуре арен.
"Отмечу несколько важных вопросов в повестке. Прежде всего речь о новых требованиях регламентов УЕФА к инфраструктуре стадионов и безопасности"
– Александр Алаев