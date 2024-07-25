В Нальчике стартовал форум сельской молодежи СКФО

В столице Кабардино-Балкарии городе Нальчик сегодня открылся форум сельской молодежи "Я Молод. Село", который собрал участников из всех регионов СКФО.

В Нальчике (Кабардино-Балкария) сегодня начал свою работу форум сельской молодежи "Я Молод. Село", сообщил глава республики Казбек Коков.

"Основными темами форума стали развитие сельского хозяйства и агротуризма, проблемы и перспективы развития сельских территорий, поддержка молодых специалистов на селе, создание условий для самореализации молодежи в сельской местности"

- Казбек Коков

В рамках форума для сельской молодежи подготовлены различные образовательные площадки, семинары и мастер-классы, также его участники смогут представить на суд сверстников свои проекты развития сел, а при необходимости получить рекомендации по их внедрению от авторитетных экспертов.

Еще одна прекрасная возможность для форумчан – здесь они смогут найти партнеров для реализации своих идей.

В работе форума "Я Молод. Село" принимают участие свыше 70 представителей всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа СКФО).