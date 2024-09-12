«Новый Херсонес» в Севастополе увлек тысячи туристов

Менее чем за 3 месяца комплекс «Новый Херсонес» привлек более 700 тыс путешественников. Это позитивно повлияло на туристическую отрасль Севастополя.

Комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе посетили более 700 тыс туристов с момента открытия, рассказала замглавы города Мария Литовко.

«Он открылся 30 июля, и уже за это время посетило 700 тысяч человек. Конечно, для развития туризма, для привлекательности Севастополя, это невероятно важно»

- Мария Литовко

Она добавила, что благодаря президенту РФ Владимиру Путин проект стало возможно осуществить. Открытие комплекса значительно увеличило популярность и привлекательность Севастополя среди туристов.

«Новый Херсонес» – это музейно-парковый комплекс площадью более 23 га. На его устройство было потрачено менее двух лет. Проект был создан с целью показать откуда пошла российская государственность, так как, согласно летописи, именно в Херсонесе (Корсуни) князь Владимир Красное Солнышко крестил Русь в 988 году.