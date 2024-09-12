В Астрахани попал в ДТП пассажирский автобус, есть жертвы

Сегодня вечером в Астрахани произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими и множеством пострадавших - с бетономешалкой столкнулся вахтовый пассажирский автобус с людьми.

Нынешним вечером в Астрахани произошла жуткая авария, участниками которой стали рейсовый вахтовый пассажирский автобус и автобетоносмеситель, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

ДТП произошло в Ленинском районе города – на место аварии были немедленно отправлены полицейские и бригады скорой помощи, поскольку столкновение вахтового автобуса с бетономешалкой, которое произошло на дороге Волгоград – Астрахань, было столь сильным, что сразу стало известно о как минимум 10 пострадавшим и погибшим, передает "Интерфакс".

По прибытии было установлено, что пострадали в жуткой аварии 14 пассажиров автобуса, еще трое погибли до прибытия медиков, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Астраханские госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится процессуальная проверка"

- МВД по Астраханской области