Автобус снес с рельсов трамвай в Краснодаре

Водитель автобуса нарушил правила ПДД и врезался в трамвай с пассажирами, который от удара сошел с рельсов. В результате пострадали 5 человек, включая водителей.

Автобус и трамвай встретились в аварии в Краснодаре. От столкновения пострадали несколько человек, рассказали в кубанском МВД.

"Сегодня в 6:10 мск водитель автобуса Volvo (пассажирские перевозки не осуществлял), двигаясь по улице Янковского, на нерегулируемом перекрестке не выполнил требование дорожного знака уступить дорогу и допустил столкновение с трамваем. От удара общественный транспорт сошел с рельсов"

- МВД России по Краснодарскому краю

Из-за удара водителя и пассажира трамвая на карете скорой помощи доставили в больницу. Трое других получили помощь медиков на месте.

Ведомство организовало следствие. Движению транспорта ничего не мешает.