ДТП в Брюховецком районе: возбуждено уголовное дело

Виновник аварии в Брюховецком районе Кубани стал фигурантом уголовного дела. Его ошибка унесла жизни 4 человек, двое из которых были детьми.

Следователи возбудили уголовное дело по поводу ДТП с участием грузовика в Брюховецком районе Кубани. В результате аварии погибли 4 человека, передали в местном МВД.

«Следственным отделом ОМВД России по Брюховецкому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. В отношении 33-летнего водителя "КамАЗа" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде»

- МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла накануне на участке трассы «Краснодар — Ейск». Мужчина за рулем большегруза нарушил правила ПДД, что спровоцировало столкновение с легковушкой. От травм на месте погибла женщина и 2 ее пассажиров. Среди них был 12-летний ребенок. Позже появилась информация, что медики не смогли спасти жизнь 13-летней пассажирки. Она скончалась в больнице.

Следствие продолжается.