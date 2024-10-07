Вестник Кавказа

День рождения Бабы Яги будут праздновать в Сочи целый месяц

Хоровод из детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи стартует День рождения Бабы Яги. Его будут отмечать с 12 октября по 10 ноября. Организаторы подготовили для гостей развлекательную программу.

Осенний фестиваль, посвященный Дню рождения Бабы Яги, откроется 12 октября в Сочи, передает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Праздник будут отмечать до 10 ноября на территории Сочи Парка. Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, куда вошли игры и квесты, встречи с виновницей праздника, мастер-классы и конкурс костюмов.

Помимо этого, ночью гости смогут опробовать лабиринты страха, а также побывать на финальном Огненном балу. Кроме того, участников ждет «время тайн и мистики».

Баба Яга возьмет на себя роль режиссера, чтобы снять фильм, в котором главными действующими лицами будут гости Сочи Парка.

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