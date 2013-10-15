Мерсин принял почти тысячу эвакуированных из Бейрута граждан

Турецкий военный корабль TCG Sancaktar вслед за десантным кораблем TCG Bayraktar, который также участвовал в гуманитарной миссии в Ливан под координацией министерств иностранных дел и национальной обороны Турции, минувшим вечером доставил в Мерсин еще 378 эвакуированных из страны граждан.
Первым в турецкий порт пришел десантный корабль ВМС Турции TCG Bayraktar – на его борту находились 588 эвакуированных граждан, передает турецкое информационное агентство Anadolu.
Пассажиры обоих кораблей сошли на берег в сопровождении военнослужащих после необходимых процедур: те из них, кто нуждался в медицинской помощи, были доставлены в больницы бригадами скорой помощи, остальные на автобусах раъехались к новым местам жительства в городе.
"Они не спали 36 часов, заботились о нас как о детях, обеспечили нас едой и водой. Я очень благодарен всем. Было очень приятно оказаться на родине. Пусть Аллах защитит нашу родину, наш народ и наше государство"
- эвакуированный из Бейрута Эйюп Сабри Кыргыз
Десантные корабли TCG Sancaktar и TCG Bayraktar шли в Мерсин из Бейрута в сопровождении двух фрегатов и двух сторожевых кораблей.