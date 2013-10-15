Мерсин принял почти тысячу эвакуированных из Бейрута граждан

Минувшим вечером в турецкий Мерсин по морю из столицы Ливана Бейрута прибыли 966 граждан, эвакуированных из охваченной войной страны на двух турецких военных кораблях.

Турецкий военный корабль TCG Sancaktar вслед за десантным кораблем TCG Bayraktar, который также участвовал в гуманитарной миссии в Ливан под координацией министерств иностранных дел и национальной обороны Турции, минувшим вечером доставил в Мерсин еще 378 эвакуированных из страны граждан.

Первым в турецкий порт пришел десантный корабль ВМС Турции TCG Bayraktar – на его борту находились 588 эвакуированных граждан, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Пассажиры обоих кораблей сошли на берег в сопровождении военнослужащих после необходимых процедур: те из них, кто нуждался в медицинской помощи, были доставлены в больницы бригадами скорой помощи, остальные на автобусах раъехались к новым местам жительства в городе.

"Они не спали 36 часов, заботились о нас как о детях, обеспечили нас едой и водой. Я очень благодарен всем. Было очень приятно оказаться на родине. Пусть Аллах защитит нашу родину, наш народ и наше государство"

- эвакуированный из Бейрута Эйюп Сабри Кыргыз

Десантные корабли TCG Sancaktar и TCG Bayraktar шли в Мерсин из Бейрута в сопровождении двух фрегатов и двух сторожевых кораблей.