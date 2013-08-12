Вестник Кавказа

Турецкие корабли вышли из порта Бейрута

Турецкие корабли вышли из порта Бейрута
© Фото: Anadolu
Турецкие военные корабли с эвакуируемыми из Ливана гражданами вышли из порта Бейрута и взяли курс на турецкий Мерсин, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Корабли, доставившие гуманитарную помощь ливанскому народу и эвакуировавшие турецких граждан из Ливана, покинули Бейрут и направляются в турецкий порт Мерсин, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"По поручению нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана корабли, эвакуировавшие наших граждан из Ливана и доставившие гуманитарную помощь братскому ливанскому народу, покинули Бейрут и направляются в Мерсин"

- Хакан Фидан

Турция и в дальнейшем продолжит предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан за рубежом, добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

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