Турецкие военные корабли доставили в Бейрут гуманитарную помощь

Гуманитарные грузы, отправленные из Турции, доставлены в Ливан – два турецких военных корабля, TCG Sancaktar и TCG Bayraktar, встали на якорь в гавани Бейрута.

Корабли-амфибии TCG Sancaktar и TCG Bayraktar ВМС Турции, направленные в Бейрут за гражданами страны, решившими покинуть Ливан, при координации министерства иностранных дел и министерства национальной обороны Турции доставили в столицу Ливана 300 т гуманитарной помощи.

Продукты питания, одеяла и палатки, собранные при координации AFAD, доставили в Бейрут из Средиземноморского регионального командования береговой охраны в Мерсине, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Сейчас в порту ливанской столицы проходят таможенные процедуры, после чего груз покинет трюмы кораблей и начнется эвакуация гражданских лиц, большинство из которых являются гражданами Турции.

Все они, в том числе граждане разных стран, обратившиеся к турецким властям, будут взяты на борт и доставлены в Мерсин в сопровождении двух фрегатов и двух патрульных кораблей ВМС Турции.