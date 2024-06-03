Грузовик улетел в реку с трассы Ереван-Ехегнадзор

Проездом из Еревана в Ехегнадзор в неглубокую реку с автодороги вылетел грузовик "Скания" вместе с водителем и пассажиром. Оба участника аварии выжили и были госпитализированы.

Как рассказали в армянском МВД, сегодня днем в Вайоцдзорской области произошла дорожно-транспортная авария: грузовик "Скания" свалился в реку неподалеку от церкви Нораванк.

Уточняется, что речь идет о реке Арпа, вдоль которой проходит дорога из Еревана в Ехегнадзор. Благодаря тому, что река неглубокая, а высота, с которой грузовик улетел в воду, небольшая, и водителю, и пассажиру удалось выжить.

Оба участника аварии получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Правоохранители в настоящее время расследуют обстоятельства аварии.