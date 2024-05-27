Падение машины в реку убило двух человек в Карачаево-Черкесии

Автомобиль упал в реку Теберда в Карачаево-Черкесии, жертвами стали два человека. В настоящее время устанавливаются причины ДТП.

В Карачаево-Черкесии погибли два человека в результате падения автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ведомстве заявил, что машина опрокинулась в реку Теберда после того, как владелец не справился с управлением. Пассажиры 46 и 50 лет погибли на месте.

Отмечается, что 22-летний человек, сидевший за рулем, не стал проходить освидетельствование. Автомобиль увезли на спецстоянку.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины автоаварии.