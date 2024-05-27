Стихия в КЧР унесла жизнь человека

Гроза с ливнем и штормовым ветром, обрушившаяся на Карачаево-Черкесию, не прошла бесследно для региона: только в столице республики обрушившееся на автомобиль дерево убило человека, еще шестеро оказались в больнице.

Сегодня вечером Карачаево-Черкесия (КЧР) пережила настоящий погодный апокалипсис – больше других досталось столице республики городу Черкесску – в городе погиб его житель, на машину которого под напором ветра обрушилось дерево, есть и раненые, сообщил в своем Telegram-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"К сожалению, в Черкесске один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Еще шестеро пострадавших госпитализированы. Есть обратившиеся за амбулаторной медицинской помощью"

- Рашид Темрезов

Стихия прошлась по Хабезскому, Прикубанскому и Абазинскому районам республики, к счастью, там обошлось без жертв и пострадавших.

На совещании с премьер-министром Муратом Аргуновым Темрезов поставил задачу провести ревизию социальных объектов и многоквартирных домов, а также коммуникаций, чтобы определить нанесенный стихией ущерб, а министру здравоохранения КЧР Казиму Шаманову оказать помощь пострадавшим медучреждениям.

Восстановительные работы уже начались, добавил глава региона.