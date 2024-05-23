В Карачаево-Черкесии объявлен шторм

В КЧР объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Есть опасность схода селей, повреждения дамб и выхода рек из берегов.

В последние дни в республике Карачаево-Черкесия объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Ливни, гроза и град могут привести к серьезным последствиям, таким как сход селей, повреждение дамб и наводнение рек.

«Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач; закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей»

– ГУ МЧС России по КЧР.

В связи со штормовым предупреждением в Карачаево-Черкесии спасатели рекомендуют проверить кровлю дома на предмет протечек, убедиться, что водостоки не забиты и готовы к отводу воды. Также следует подготовить запасы продуктов, воды, свечей и батареек в случае отключения электроэнергии. Также нужно оставаться на связи с местными службами мониторинга погоды и следить за предупреждениями.