Вестник Кавказа

По Ирану прокатилась волна отравлений метиловым спиртом

По Ирану прокатилась волна отравлений метиловым спиртом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сразу в четырех провинциях Ирана растет количество умерших и тяжело отравившихся из-за употребления фальшивого алкоголя, сделанного из метилового спирта. Уже задержаны подозреваемые в производстве контрафакта, однако смертельно опасные напитки остаются на иранском рынке.

Как рассказали иранские СМИ, сразу в четырех провинциях Исламской Республики в настоящее врем нарастает число погибших и ослепших в результате употребления алкогольного контрафакта, содержащего метиловый спирт.

Напомним, что метиловый спирт является сильнейшим ядом из-за того, что при его распаде в системе пищеварения образуется формальдегид. Поскольку метиловый спирт используется при подделке алкоголя, жертвы мошенников зачастую выпивают его в очень больших дозах и смерть становится неизбежной.

На данный момент известно о 48 погибших из-за употребления метилового спирта в Иране. Около половины – в провинции Мазендеран, остальные – в Гиляне, Зенджане и Хамадане. Несколько сотен человек по всех четыре провинциях попали в больницы с отравлением, часть из них лишились зрения.

Не уточняется, какой напиток употребляли погибшие и пострадавшие и какая фирма его произвела. Известно, что задержаны подозреваемые в причастности к подделке и распространению контрафакта, однако власти пока не могут систематически изъять смертельно опасные подделки из оборота.

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