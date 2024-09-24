Вестник Кавказа

Ставрополье удваивает урожай винограда

Виноградная лоза
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Сбор винограда в разгаре на Ставрополье – собрана почти половина урожая, и, по данным на сегодняшний день, количество собранной ягоды удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Ставропольские аграрии продолжают собирать виноград, предварительно урожай в два раза превысит показатель прошлого года, рассказали в Минсельхозе региона.

На данный момент, пояснили в ведомстве, процесс сбора находится в середине – уже собрана примерно половина. В частности, убраны 2,2 тыс га виноградников. С этой площади удалось получить 19,7 тыс т винограда – это почти в два раза больше прошлогоднего показателя. Предполагается, что весь виноград будет собран к середине следующего месяца.

В министерстве планируют, что выращенного в 2024 году на Ставрополье винограда хватит не только местным виноделам – его можно будет отправить на продажу и за пределы края.

Напомним, что Ставрополье относится к числу самых успешных виноградарских регионов РФ. Виноградники раскинулись здесь на 5 тыс га, большая их часть находится в трех районах – Буденновском, Левокумском и Петровском.

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