Рекордный урожай винограда готовятся собрать в Дагестане

В этом году аграрии РД прогнозируют рекордный урожай – до 296 тыс т ягод. Прогнозом поделился председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В 2024 году аграрии Дагестана ожидают рекордного урожая – до 296 тыс т ягод. Об этом заявил председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов..

Одним из ключевых факторов, способствующих увеличению производства винограда, является использование современных технологий и методов сельского хозяйства. В последние годы в Дагестане наблюдается активное внедрение новых агрономических практик.

«При средней урожайности 130 ц/га, к середине сентября 2024 года аграрии собрали более 101,7 тысяч тонн винограда. В прошлом году за аналогичный период получили почти в два раза меньше – 62,7 тысячи тонн. За сезон в республике планируют собрать рекордные 296 тысяч тонн ягод»

– председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов

Стоит отметить, что аграрии активно участвуют в семинарах и тренингах, проводимых специалистами из других регионов России и зарубежья. Эти мероприятия направлены на обмен опытом и внедрение новых технологий.

Климатические условия Дагестана идеально подходят для выращивания винограда. Теплые дни и прохладные ночи создают оптимальные условия для формирования сахаристости ягод. Однако, как и в любом другом аграрном направлении, погодные условия могут существенно повлиять на урожай.