Рекордный урожай винограда готовятся собрать в Дагестане

В 2024 году аграрии Дагестана ожидают рекордного урожая – до 296 тыс т ягод. Об этом заявил председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов..
Одним из ключевых факторов, способствующих увеличению производства винограда, является использование современных технологий и методов сельского хозяйства. В последние годы в Дагестане наблюдается активное внедрение новых агрономических практик.
«При средней урожайности 130 ц/га, к середине сентября 2024 года аграрии собрали более 101,7 тысяч тонн винограда. В прошлом году за аналогичный период получили почти в два раза меньше – 62,7 тысячи тонн. За сезон в республике планируют собрать рекордные 296 тысяч тонн ягод»
– председатель правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов
Стоит отметить, что аграрии активно участвуют в семинарах и тренингах, проводимых специалистами из других регионов России и зарубежья. Эти мероприятия направлены на обмен опытом и внедрение новых технологий.
Климатические условия Дагестана идеально подходят для выращивания винограда. Теплые дни и прохладные ночи создают оптимальные условия для формирования сахаристости ягод. Однако, как и в любом другом аграрном направлении, погодные условия могут существенно повлиять на урожай.